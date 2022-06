A Napoli non si vince, Koulibaly cambia strategia (Di giovedì 16 giugno 2022) Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare Napoli, con il Barcellona che deve risolvere i problemi finanziari e poi lancerà l’assalto. L’assemblea dei soci del Barça definirà tabella di marcia ed obiettivi di mercato del club che vuole dare a Xavi una squadra competitiva. Koulibaly per ambizioni sceglie Barcellona, non è una questione di vil moneta, sottolinea Repubblica. Sulle pagine del quotidiano in edicola oggi viene scritto: “Koulibaly c’è rimasto male per lo scudetto appena sfumato e sa che difficilmente avrà in tempi brevi un’altra occasione, rimanendo al Napoli“. Poi Repubblica nel pezzo a firma di Marco Azzi aggiunge: “Alle porte c’è infatti l’inizio di un altro ciclo e con gli addii di Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam per il difensore senegalese aumenteranno soprattutto gli oneri: come punto di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Kalidouè pronto a lasciare, con il Barcellona che deve risolvere i problemi finanziari e poi lancerà l’assalto. L’assemblea dei soci del Barça definirà tabella di marcia ed obiettivi di mercato del club che vuole dare a Xavi una squadra competitiva.per ambizioni sceglie Barcellona, non è una questione di vil moneta, sottolinea Repubblica. Sulle pagine del quotidiano in edicola oggi viene scritto: “c’è rimasto male per lo scudetto appena sfumato e sa che difficilmente avrà in tempi brevi un’altra occasione, rimanendo al“. Poi Repubblica nel pezzo a firma di Marco Azzi aggiunge: “Alle porte c’è infatti l’inizio di un altro ciclo e con gli addii di Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam per il difensore senegalese aumenteranno soprattutto gli oneri: come punto di ...

