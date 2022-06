WhatsApp | finalmente si possono trasferire i dati da Android a iPhone

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per chi è legato ai vecchi messaggi die cambia spesso smartphone è come aver trovato il Santo Graal, perchési potranno spostare idaadin maniera sicura e gratuita. L'attesa novità arriva con l'aggiornamento all'app di messaggistica è frutto della collaborazione tra Apple e. Al momento la funzione è disponibile soltanto nella fase di setup e impostazione di un nuovo smartphone della mela, con la migrazione deiche avverrà tramite l'app Passa a iOS, finora circoscritta soltanto al passaggio deitra smartphone Samsung e. Anticipata a inizio anno dopo aver scoperto la funzione nel codice di, è al momento disponibile in versione beta e sarà ...