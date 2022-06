Un materiale dello spessore di un atomo ma dalle capacita? prodigiose (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’azienda Tecnofilati di Medolago (BG) presenta a Techtextil 2022 il filato di grafene Alla fiera del tessile tecnico dal 21 al 24 giugno, Andrea Abati, fondatore di Tecnofilati presentera? il filato del futuro realizzato con un materiale eccezionale: il Grafene. “Il materiale delle meraviglie” scoperto nel 2004 da due scienziati russi insigniti del Premio Nobel per la Fisica nel 2010, e? stato studiato negli ultimi anni e applicato, per le sue inimitabili qualita? strutturali, in vari campi tra cui la medicina, l’ingegneria aerospaziale, elettronica e high-tech. Si tratta di un particolare tipo di materiale in carbonio, solo uno strato di carbonio spesso un atomo, ma molto piu? resistente dell’acciaio e piu? elastico della plastica, con un alto livello di conducibilita? sia elettrica che termica. Applicare ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’azienda Tecnofilati di Medolago (BG) presenta a Techtextil 2022 il filato di grafene Alla fiera del tessile tecnico dal 21 al 24 giugno, Andrea Abati, fondatore di Tecnofilati presentera? il filato del futuro realizzato con uneccezionale: il Grafene. “Ildelle meraviglie” scoperto nel 2004 da due scienziati russi insigniti del Premio Nobel per la Fisica nel 2010, e? stato studiato negli ultimi anni e applicato, per le sue inimitabili qualita? strutturali, in vari campi tra cui la medicina, l’ingegneria aerospaziale, elettronica e high-tech. Si tratta di un particolare tipo diin carbonio, solo uno strato di carbonio spesso un, ma molto piu? resistente dell’acciaio e piu? elastico della plastica, con un alto livello di conducibilita? sia elettrica che termica. Applicare ...

