Ultime Notizie – Assilea, Mescieri presenta il ‘progetto dei progetti’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Il ‘progetto dei progetti’, il primo dei 5 che presentiamo alla terza edizione della Fiera del Credito, mira a rendere il leasing, strumento quanto mai attuale e di grande interesse per la spina dorsale del Paese, ancora più attraente sotto il profilo del minor assorbimento di capitale”. A dirlo è il presidente di Assilea Carlo Mescieri, durante il convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ed industriale’, svoltosi nell’ambito della terza edizione della Fiera del Credito di Milano. “Se il mondo bancario e il mondo delle istituzioni finanziarie potessero godere di un minor assorbimento di capitale – ha proseguito il Presidente di Assilea – questi sarebbero agevolati e motivati nel sostegno al leasing. Si tratta di un progetto rivolto a tutti e tre i tipici prodotti del leasing: l’automotive, il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ildei, il primo dei 5 che presentiamo alla terza edizione della Fiera del Credito, mira a rendere il leasing, strumento quanto mai attuale e di grande interesse per la spina dorsale del Paese, ancora più attraente sotto il profilo del minor assorbimento di capitale”. A dirlo è il presidente diCarlo, durante il convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ed industriale’, svoltosi nell’ambito della terza edizione della Fiera del Credito di Milano. “Se il mondo bancario e il mondo delle istituzioni finanziarie potessero godere di un minor assorbimento di capitale – ha proseguito il Presidente di– questi sarebbero agevolati e motivati nel sostegno al leasing. Si tratta di un progetto rivolto a tutti e tre i tipici prodotti del leasing: l’automotive, il ...

