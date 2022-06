Totti: «Su Dybala non dipende solo da lui» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le parole di Francesco Totti su Dybala: «Zanetti più convincente di me? dipendesse solo da Dybala, ma non dipende solo da lui» Intervistato da Sky Sport alla presentazione del Conti Sport City a Nettuno, Francesco Totti ha parlato della situazione di Paulo Dybala. Di seguito le sue parole «Zanetti è stato più bravo di me nel convincere Dybala? Non tocco questo argomento, è meglio. Dybala-Lukaku all’Inter? Sarebbe coppia formidabile, estro di Dybala e forza di Lukaku. Sarebbe binomio top, tutti li vorrebbero». «Vorrei Zaniolo, Dybala, Abraham e Pellegrini come attacco della Roma? Certo, tutti e 4 è dura. Dovrebbe essere bravo Mourinho. Ma tanto non ci saranno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le parole di Francescosu: «Zanetti più convincente di me?sseda, ma nonda lui» Intervistato da Sky Sport alla presentazione del Conti Sport City a Nettuno, Francescoha parlato della situazione di Paulo. Di seguito le sue parole «Zanetti è stato più bravo di me nel convincere? Non tocco questo argomento, è meglio.-Lukaku all’Inter? Sarebbe coppia formidabile, estro die forza di Lukaku. Sarebbe binomio top, tutti li vorrebbero». «Vorrei Zaniolo,, Abraham e Pellegrini come attacco della Roma? Certo, tutti e 4 è dura. Dovrebbe essere bravo Mourinho. Ma tanto non ci saranno ...

