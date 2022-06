Svizzera, spazio aereo chiuso per guasto informatico al servizio che controlla il traffico: “Voli bloccati per alcune ore” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo spazio aereo svizzero “è chiuso fino a nuovo avviso”. A bloccare gli aeroporti di Ginevra e di Zurigo, tra i più grandi della Svizzera, è stato un guasto informatico. Lo ha annunciato Skyguide, il servizio di controllo del traffico aereo, tramite un comunicato. “Nelle prime ore di questa mattina” si legge nell’annuncio della società “si è verificato un guasto tecnico a Skyguide, il servizio di controllo del traffico aereo svizzero, per cui lo spazio aereo svizzero è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza”. Il servizio di controllo del traffico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Losvizzero “èfino a nuovo avviso”. A bloccare gli aeroporti di Ginevra e di Zurigo, tra i più grandi della, è stato un. Lo ha annunciato Skyguide, ildi controllo del, tramite un comunicato. “Nelle prime ore di questa mattina” si legge nell’annuncio della società “si è verificato untecnico a Skyguide, ildi controllo delsvizzero, per cui losvizzero è statoalper motivi di sicurezza”. Ildi controllo del...

Pubblicità

fattoquotidiano : Svizzera, spazio aereo chiuso per guasto informatico al servizio che controlla il traffico: “Voli bloccati per alcu… - AlbMagna17 : @dottorpax Beh, per qualche ora la Svizzera si è avvicinata alla patria nativa: spazio aereo chiuso per 'malfunzion… - lellinara : RT @Il_Vitruviano: La notizia che lo spazio aereo della Svizzera è stato chiuso per un guasto informatico solletica il complottista che è i… - Idl3 : RT @Il_Vitruviano: La notizia che lo spazio aereo della Svizzera è stato chiuso per un guasto informatico solletica il complottista che è i… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ?? La Svizzera ha chiuso lo spazio aereo per un problema informatico ???? ?? -