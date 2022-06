Squid Game, Netflix annuncia un reality: premio record per i concorrenti (4,56 milioni di dollari) (Di mercoledì 15 giugno 2022) La satira distopica e violenta di "Squid Game" diventa un reality: Netflix ha annunciato una versione «real life» della sua serie più vista di sempre con 456 giocatori che si scontreranno in una serie... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) La satira distopica e violenta di "" diventa unhato una versione «real life» della sua serie più vista di sempre con 456 giocatori che si scontreranno in una serie...

Pubblicità

trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - VISIONAIRLauraB : #visionair #visionews #sapevatelo #SquidGameTheChallenge #Netflix lancia il #REALITY di #SquidGame: in palio il mo… - leobanja : RT @trash_italiano: Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 456 gi… - woniesii : apposto netflix ha annunciato anche sweet home, best year ever questo cioè, squid game, aouad, Alice in borderland… -