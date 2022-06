Sondaggi Noto | Fdi prima con il 22 | 5% | Pd distante oltre 3 punti

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’indomani del primo turno di amministrative è sempre Fratelli d’Italia a guidare le danze con il 22,5% dei consensi. A darne nota sono irealizzati per Porta a Porta e andati in onda il 13 giugno.treda Fdi c’è il Pd stimato al 19% mentre la Lega si trova ancora più sotto al 15%. Il Movimento 5 Stelle si attesta su valori (11,5%) che si non vedevano dalla tornata elettorale del 2013. Forza Italia stampa un netto 8% mentre Azione/+Europa si fa sotto al 5,5%. Italia Viva al 3,5% è l’ultima forza politica sopra la soglia di sbarramento del 3%. Sotto si trovano Italexit al 2,5% che si piazza davanti alle due forze centriste Noi con l’Italia (2%) e Italia al centro (1,5%), ai Verdi e LeU (entrambi all’1,5%). Chiudono Coraggio Italia e Sinistra Italiana, ciascuna ...