Se Maradona ci appare anche da morto

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si smentisce l'ingordigia divina del Pibe . Non pago di esserci apparso da vivo una quantità di volte, Diego si è ingegnato ad apparircida. Magnifica allucinazione la prima nel ...

Non si smentisce l'ingordigia divina del Pibe. Non pago di esserci apparso da vivo una quantità di volte, Diego si è ingegnato ad apparirci anche da morto. Magnifica allucinazione la prima nel ... dove è diventata presto virale una foto scattata durante il match di venerdì scorso (10 giugno) tra Gimnasia La Plata (squadra di cui è stato allenatore dal 2019 fino alla sua morte, ... In questo caso, varrebbe il concetto inverso, saremmo noi quelli apparsi a Maradona, parafrasando un celebre visionario di Campi Salentina, la cui mania era quella di essere apparso alla Madonna. Non ... Diego Armando Maradona non sarà mai dimenticato dai suoi milioni di fan. Sui social è la seconda volta che il leggendario calciatore è stato 'avvistato'.