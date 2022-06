Sconcerti | Mancini sembra disperato | non si mandano giovani in campo solo perché giovani

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Adesso è tempo che anche Robertofaccia sapere quello che pensa sul presente e sul suo futuro”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera. Troppi esperimenti, in questa Italia: il tecnicomolto piùdi qualche mese fa. Nonostante abbia cambiato circa 40 giocatori, scrive, non è servito a niente. Tra Argentina e Germania l’Italia ha subito 8 gol e soprattutto ha tirato pochissime volte in porta. “Deve decidere lui, ma anche noi capire di cosa abbiamo bisogno: se di uno sperimentatore, suggestivo e acrobatico, indubbiamente molto bravo e stanco, o della gestione tecnica e politica di una crisi di movimento. La sensazione è che si sia esagerato con i dilettanti allo sbaraglio. Quando si parla del pericolo di bruciare i ragazzi, si intende proprio questo, dare ai ragazzi responsabilità che ...