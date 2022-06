Roma, la droga viaggia sulle due ruote: centauri fermati con cocaina e oltre 18.000 euro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma. La droga continua a circolare nella Capitale, e ora che è arrivata ufficialmente l’estate, cambiano i mezzi di trasporto, ma la ”sostanza” rimane quasi sempre la stessa. Per questo i controlli e gli appostamenti degli agenti impegnati quotidianamente sulle strade risultano essere necessari per poterne limitare la circolazione. Centauro fermato con la coca a bordo Il primo centauro della droga è stato fermato durante un posto di controllo in via Fosso di S. Maura, dagli agenti della Sezione Volanti. L’uomo, un 53enne italiano, è stato notato mentre si trovava a bordo di un motoveicolo ed era intento nelle sue attività illecite nella zona. Quando il soggetto ha ripreso la sua marcia, ha subito notato la volante della Polizia, comportandosi come chiunque avrebbe fatto, se in possesso di droga: ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022). Lacontinua a circolare nella Capitale, e ora che è arrivata ufficialmente l’estate, cambiano i mezzi di trasporto, ma la ”sostanza” rimane quasi sempre la stessa. Per questo i controlli e gli appostamenti degli agenti impegnati quotidianamentestrade risultano essere necessari per poterne limitare la circolazione. Centauro fermato con la coca a bordo Il primo centauro dellaè stato fermato durante un posto di controllo in via Fosso di S. Maura, dagli agenti della Sezione Volanti. L’uomo, un 53enne italiano, è stato notato mentre si trovava a bordo di un motoveicolo ed era intento nelle sue attività illecite nella zona. Quando il soggetto ha ripreso la sua marcia, ha subito notato la volante della Polizia, comportandosi come chiunque avrebbe fatto, se in possesso di: ha ...

