Reazione a Catena 15 giugno 2022 | i Tre Gemelli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 15. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Tre, tre ragazzi di cui due verie il terzo…di segno zodiacale. I Tre– Andrea, Lorenzo e Daniele – al loro quinto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 16.875 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 57.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

Pubblicità

rooosk1 : RT @stayvulnervble: reazione a catena che mette l'esibizione di sanremo a me sembra giusto ricordare quei giorni surreali con ottomila inte… - sosconnessa : RT @ilavch: FARFALLE A REAZIONE A CATENA SEMPRE AMATO QUEL PROGRAMMA - artofsangiulia : stasera che mi sono persa reazione a catena hanno messo una canzone di Sangio MA MARIA MA MA DAI MA CHE È - needymysmile : RT @a_l_e_____: Farfalle come canzone da indovinare a 'Reazione a catena' ?????? - AArmistizi0 : Stavo guardando reazione a catena e c’era da trovare la parola che collegava “carne” e “tutto”. Lettere date: SA___… -

... se il sindaco ti toglie il pane dalla bocca 'Music Inn', quante storie al ritmo del jazz '', la formula collaudata con un po' troppa liturgiaQuanto guadagna Marco Liorni per presentare il noto programmaLe cifre totali e tutti i dettagli. Senza dubbio '' è una delle trasmissioni di maggiore successo nel palinsesto televisivo Rai. Merito anche dei bravissimi ...Reazione a Catena 2022. Torna, come ogni giorno alle 18.45, l’appuntamento imperdibile con Reazione a Catena, il programma dell’estate di Rai 1, quello che ha preso il posto dell’Eredità. Alla conduzi ...NOCI – Marianna D'Onghia, giornalista pubblicista che tra l’altro è stata per lungo tempo anche una collaboratrice della nostra redazione ha partecipato al popolare quiz show di Rai Uno “Reazione a ca ...