Pupo parla del rapporto con la moglie e l’amante (Di mercoledì 15 giugno 2022) Pupo su moglie e amante Pupo, cantante di grande successo, presentatore ed ex opinionista del GF Vip, ha rilasciato di recente un’intervista nella quale ha trattato diversi argomenti. Tra questi anche l’amore per la moglie Anna e l’amante Patricia. Da decenni le due donne coesistono nella sua vita sapendo l’una dell’altra. Durante una chiacchierata con L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 giugno 2022)sue amante, cantante di grande successo, presentatore ed ex opinionista del GF Vip, ha rilasciato di recente un’intervista nella quale ha trattato diversi argomenti. Tra questi anche l’amore per laAnna ePatricia. Da decenni le due donne coesistono nella sua vita sapendo l’una dell’altra. Durante una chiacchierata con L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

fabioskyblue : @loveisi00794828 Ma non é che sono amiche??se io organizzo un gruppo su Pupo , e una delle presenti ne parla sempre… - PaoloTroia3 : RT @robertolagalla: .@NichiVendola, turista dell'antimafia millantante, parla per puro diletto, senza concetto. Come può qualsivoglia pupar… - robertolagalla : .@NichiVendola, turista dell'antimafia millantante, parla per puro diletto, senza concetto. Come può qualsivoglia p… - RobertoScolla : RT @FrancePadula67: @RobertoScolla Io rivorrei conduttori come Pino Insegno o Pupo: davvero divertenti! Marco Liorni è una persona gentile… - eImudo : Tenendo conto che si parla di calciatori e non entità divine, quindi escludendo automaticamente il pupo e DDR lui p… -