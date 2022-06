Mercato Milan – Politano si propone, ma non interessa: le ultime / PM News (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Matteo Politano ha chiesto la cessione al Napoli e si è proposto ai rossoneri. Ecco cosa abbiamo scoperto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lesuldel. Matteoha chiesto la cessione al Napoli e si è proposto ai rossoneri. Ecco cosa abbiamo scoperto

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - daijkal : @caleee12 @milan_risorto @Rigna_risorto @cesololinter194 Fatta QUEST'ANNO a giugno durante UN CAMBIO DI PROPRIETÀ,… - GalaFan0427 : @IlMat88 @milan_risorto Da inizio campionato sarà una raffica di partite ravvicinate per il mondiale quindi la data… -