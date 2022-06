Mascherine, il governo ha deciso: sui mezzi pubblici restano obbligatorie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da giovedì 16 giugno cadrà l'obbligo di indossare la mascherina in cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso, ma i dispositivi di protezione di tipo Ffp2 resteranno obbligatori sui mezzi pubblici almeno fino al 30 settembre. È quanto avrebbe... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da giovedì 16 giugno cadrà l'obbligo di indossare la mascherina in cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso, ma i dispositivi di protezione di tipo Ffp2 resteranno obbligatori suialmeno fino al 30 settembre. È quanto avrebbe...

