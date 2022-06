“Ma sapete che fa Nicolas Vaporidis?”. Isola dei Famosi, l’accusa arriva dall’ex naufrago (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra Nicolas Vaporidis e Clemente Russo non è tornato il sereno. I loro dissapori cominciarono quando il protagonista di Notte Prima degli Esami nominò il pugile e sua moglie Laura all’Isola dei Famosi. Inizialmente tra loro nacque una bella amicizia ma da quel momento in poi il rapporto non si è più sanato, anzi, è andato sempre a peggiorare. Clemente Russo attacca Nicolas Vaporidis La fiducia tradita è una ferita che non si è mai rimarginata nel cuore di Clemente che una volta rientrato in Italia è subito partito all’attacco nei confronti di Nicolas. “Ho visto che ora danno tutti addosso a Nick. Il cerchio piano piano si sta stringendo. Tutti erano amici adesso però che mancano due settimane alla finale il cerchio si stringe e arrivano le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Trae Clemente Russo non è tornato il sereno. I loro dissapori cominciarono quando il protagonista di Notte Prima degli Esami nominò il pugile e sua moglie Laura all’dei. Inizialmente tra loro nacque una bella amicizia ma da quel momento in poi il rapporto non si è più sanato, anzi, è andato sempre a peggiorare. Clemente Russo attaccaLa fiducia tradita è una ferita che non si è mai rimarginata nel cuore di Clemente che una volta rientrato in Italia è subito partito all’attacco nei confronti di. “Ho visto che ora danno tutti addosso a Nick. Il cerchio piano piano si sta stringendo. Tutti erano amici adesso però che mancano due settimane alla finale il cerchio si stringe eno le ...

