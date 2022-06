LIVE Camila Giorgi-Martincova 7-6 4-3, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra spreca un nuovo break di vantaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta vincente fulminea con il dritto dell’azzurra. Per la quarta volta nel set si va ai vantaggi. 40-30 Servizio vincente Martincova. Palla del 4 pari. 30-30 Servizio esterno e dritto vincente in contropiede di Martincova. 15-30 Che brava Camila, che muove benissimo la sua avversaria costringendola all’errore. 15-15 Ottimo rovescio in lungolinea della ceca. 0-15 Doppio fallo Martincova, il settimo. 4-3 Controbreak Martincova. Arriva l’errore con il dritto della marchigiana. Come nel primo set per la seconda volta Camila concede il controbreak. 40-AD Palla del controbreak Martincova. Intelligente la variazione della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Risposta vincente fulminea con il dritto del. Per la quarta volta nel set si va ai vantaggi. 40-30 Servizio vincente. Palla del 4 pari. 30-30 Servizio esterno e dritto vincente in contropiede di. 15-30 Che brava, che muove benissimo la sua avversaria costringendola all’errore. 15-15 Ottimo rovescio in lungolinea della ceca. 0-15 Doppio fallo, il settimo. 4-3 Contro. Arriva l’errore con il dritto della marchigiana. Come nel primo set per la seconda voltaconcede il contro. 40-AD Palla del contro. Intelligente la variazione della ...

