La linea dura del Venezia contro l’hate speech sui social (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come troppo spesso capita, il tifo e la “passione” sportiva travalicano i confini del quieto vivere sulle varie piattaforme social. E il Venezia Calcio ha deciso di interrompere questa spirale dell’odio dopo aver ricevuto – di recente, ma non solo – una serie di commenti ai propri post pubblicati su Facebook e Instagram. Da martedì 14 giugno, infatti, la società ha deciso di limitare i commenti sulla propria pagina Facebook e ha annunciato che su Instagram saranno rimossi e segnalati tutti quei contenuti con insulti e che incitano all’hate speech. LEGGI ANCHE > È il giorno del primo file digitalizzato dell’archivio di Gianni Minà La decisione arriva dopo alcuni casi individuati dalla stessa società calcistica della Laguna: «Nelle ultime settimane, il club ha preso la decisione di disabilitare i commenti in diverse ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come troppo spesso capita, il tifo e la “passione” sportiva travalicano i confini del quieto vivere sulle varie piattaforme. E ilCalcio ha deciso di interrompere questa spirale dell’odio dopo aver ricevuto – di recente, ma non solo – una serie di commenti ai propri post pubblicati su Facebook e Instagram. Da martedì 14 giugno, infatti, la società ha deciso di limitare i commenti sulla propria pagina Facebook e ha annunciato che su Instagram saranno rimossi e segnalati tutti quei contenuti con insulti e che incitano al. LEGGI ANCHE > È il giorno del primo file digitalizzato dell’archivio di Gianni Minà La decisione arriva dopo alcuni casi individuati dalla stessa società calcistica della Laguna: «Nelle ultime settimane, il club ha preso la decisione di disabilitare i commenti in diverse ...

agiusti2 : @borghi_claudio @Theskeptical_ @talitak17197348 @Alexct9 @Pecjosef @dottorbarbieri @ladyonorato È un cane che si mo… - HDblog : RT @HDblog: Se non combatti i deep fake ti multo: linea dura dell'Unione Europea - Asgard_Hydra : Se non combatti i deep fake ti multo: linea dura dell'Unione Europea - - erretti42 : @MikLen70 @venis_77 Il fine non deve essere far cadere Draghi anche se con l’uscita dei 5s continuare sarebbe dura,… - IlPolemista4 : Ah visto che c'è la #NATO in tendenza volevo approfittare per chiedere ai complessisti se poi avevano capito come m… -