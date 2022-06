La Fed alza i tassi dello 0 | 75% È il più grande aumento del costo del denaro dal 1994

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La Fed hato ildel0,75% portandolo in una forchetta fra l'1,50 e l'1,75%. Il presidente Jerome Powell: "Non vogliamo indurre una recessione"

L'obiettivo è quello di portare l'inflazione al 2% e mantenere un mercato del lavoro forte, ha aggiunto il presidente della, osservando comunque come molti dei fattori che determinano l'...La Federal Reservei tassi di interesse dello 0,75%. Si tratta del più forte aumento dei tassi dal 1994. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra l'1,50 e l'1,75%NEW YORK - La Federal Reserve statunitense ha varato un maxi rialzo dei tassi di interesse, 75 punti base in più con cui il riferimento sui fed funds sale a una forchetta dell'1,50-1,75%. Si tratta ...Via libera della Fed al maggiore rialzo dei tassi di interesse dal 1994 per cercare frenare un’inflazione schizzata ai massimi da 40 anni. La banca centrale americana ha alzato il costo del denaro ...