Juventus, Mattioli: “Di Maria per me può essere un grande flop” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Juventus, Mattioli- Il giornalista in questione, Mattioli ha parlato del mercato possibile della Juventus dando dei giudizi molo chiari e limpidi. LE SUE PAROLE “Di Maria? Non mi convince. Tanto di cappello al giocatore, che nel corso degli anni non ha mai avuto una stagione lineare. L’età? Vuole un anno solamente per fare il Mondiale e poi tornare in Argentina. Dopo il Qatar arriverà in condizioni precarie, poi a febbraio-marzo riprenderà a giocare. Se è un grande affare questo…è una strategia che non capisco, e che costa anche. Lui voleva una società che abboccasse ai suoi desiderata e la Juve sta abboccando. Dybala? Il calo di rendimento è stato dovuto al Covid. Ci ha messo un po’ per riprendersi e poi ha avuto una ricaduta. Stava tornando ai suoi livelli? Non ancora ma una crescita ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)- Il giornalista in questione,ha parlato del mercato possibile delladando dei giudizi molo chiari e limpidi. LE SUE PAROLE “Di? Non mi convince. Tanto di cappello al giocatore, che nel corso degli anni non ha mai avuto una stagione lineare. L’età? Vuole un anno solamente per fare il Mondiale e poi tornare in Argentina. Dopo il Qatar arriverà in condizioni precarie, poi a febbraio-marzo riprenderà a giocare. Se è unaffare questo…è una strategia che non capisco, e che costa anche. Lui voleva una società che abboccasse ai suoi desiderata e la Juve sta abboccando. Dybala? Il calo di rendimento è stato dovuto al Covid. Ci ha messo un po’ per riprendersi e poi ha avuto una ricaduta. Stava tornando ai suoi livelli? Non ancora ma una crescita ...

