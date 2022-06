Juventus, Bonatti: «Struttura ben chiara, non ci si preoccupi più di tanto» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Andrea Bonatti, ex allenatore della Juve Primavera, è intervenuto come ospite a Sporitalia. Ecco cosa ha detto sui bianconeri Andrea Bonatti è stato ospite negli studi di Sportitalia. Le parole dell’ex allenatore della Juve Primavera. MESSAGGIO AD ALLEGRI – «Io credo che per la Struttura societaria hanno ben chiari gli obiettivi di tornare ad esere competitivi per lottare per scudetto. L’allenatore sa come si vince, sia con la Juve che col Milan ha dimostrato di avere qualità giuste. Non credo si debba preoccupare più di tanto. Penso che la Juventus possa raggiungere gli obiettivi prefissati». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Andrea, ex allenatore della Juve Primavera, è intervenuto come ospite a Sporitalia. Ecco cosa ha detto sui bianconeri Andreaè stato ospite negli studi di Sportitalia. Le parole dell’ex allenatore della Juve Primavera. MESSAGGIO AD ALLEGRI – «Io credo che per lasocietaria hanno ben chiari gli obiettivi di tornare ad esere competitivi per lottare per scudetto. L’allenatore sa come si vince, sia con la Juve che col Milan ha dimostrato di avere qualità giuste. Non credo si debba preoccupare più di. Penso che lapossa raggiungere gli obiettivi prefissati». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

