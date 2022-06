Joker 2 sarà un musical | trattative con Lady Gaga

Pubblicità

La cantante e attrice potrebbe interpretare la compagna e complice dinel nuovo film diretto da Todd Phillips. Lady Gaga in trattative per interpretare Harley Quinn nel sequel di. Il regista Todd Phillips ha annunciato la scorsa settimana di aver terminato la stesura della sceneggiatura di: Folie Deux con il co - writer Scott Silver.Forse Lady Gaga è pronta al suo prossimo ruolo nelle sale in2 . Come annunciato nelle scorse settimane,: Folie à Deuxufficialmente il sequel del film del 2019 diretto da Todd Phillips. A quanto sappiamo Joaquin Phoenix tornerà nei panni di Arthur Fleck, l uomo con disturbi mentali che si ...