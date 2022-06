Inter, Steven Zhang già oggi a Milano dagli USA: tanti gli appuntamenti in agenda (Di mercoledì 15 giugno 2022) Steven Zhang all’imminente rientro a Milano E’ atteso per la giornata di oggi il riorno di Steven Zhang a Milano. Il presidente dell’Inter, partito dopo la fine del campionato, arriverà dagli USA, anticipando il suo rientro in Italia, inizialmente previsto per il fine settimana. “Zhang era atteso nel fine settimana a Milano, ha anticipato i tempi e già oggi sarà in città. Al lavoro per l’Inter, chiaro: già oggi pomeriggio il presidente dovrebbe essere in sede, pronto a seguire in prima persona tutti i fronti aperti del mondo nerazzurro. Il presidente è stato negli Stati Uniti per impegni personali negli ultimi giorni, il rientro arriva proprio ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)all’imminente rientro aE’ atteso per la giornata diil riorno di. Il presidente dell’, partito dopo la fine del campionato, arriveràUSA, anticipando il suo rientro in Italia, inizialmente previsto per il fine settimana. “era atteso nel fine settimana a, ha anticipato i tempi e giàsarà in città. Al lavoro per l’, chiaro: giàpomeriggio il presidente dovrebbe essere in sede, pronto a seguire in prima persona tutti i fronti aperti del mondo nerazzurro. Il presidente è stato negli Stati Uniti per impegni personali negli ultimi giorni, il rientro arriva proprio ...

