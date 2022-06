Il flop totale di Mancini: non era mai successo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roberto Mancini è stato in grado di rialzare l’Italia, ma la sconfitta con la Germania è stata tragica con delle conseguenze disastrose. La Nations League va in letargo fino a settembre, con l’Italia che è passata in un colpo solo dal primo al terzo posto, sognando così le final four con una squadra estremamente giovane e che ha saputo anche divertire nelle prime tre partite, arrivando ora a un passo dalla zona retrocessione dell’Inghilterra, con Roberto Mancini che purtroppo ha stabilito in queste due settimane una serie di record davvero negativi che non erano mai accadute nella storia della Nazionale. Roberto Mancini Italia (LaPresse)L’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana è stata davvero molto particolare in questi anni, dato che il tecnico di Jesi è stato il simbolo della rinascita ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Robertoè stato in grado di rialzare l’Italia, ma la sconfitta con la Germania è stata tragica con delle conseguenze disastrose. La Nations League va in letargo fino a settembre, con l’Italia che è passata in un colpo solo dal primo al terzo posto, sognando così le final four con una squadra estremamente giovane e che ha saputo anche divertire nelle prime tre partite, arrivando ora a un passo dalla zona retrocessione dell’Inghilterra, con Robertoche purtroppo ha stabilito in queste due settimane una serie di record davvero negativi che non erano mai accadute nella storia della Nazionale. RobertoItalia (LaPresse)L’avventura di Robertosulla panchina della Nazionale italiana è stata davvero molto particolare in questi anni, dato che il tecnico di Jesi è stato il simbolo della rinascita ...

