Iervolino | «Sarei onorato di avere Cavani alla Salernitana Da tifoso | dico | fate uno sforzetto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dellaDaniloha parlato di alcuni temi (anche di calciomercato) legati al suo club, che si è separato poche settimane fa da Sabatini, ingaggiando De Sanctis come nuovo direttore sportivo. Resta, invece, Nicola. «La salvezza è stata un’impresa, il mister è stato un campione. L’anno prossimo vogliamo una squadra rafforzata, competitiva, che possa salvarsi in tranquillità. Petagna da noi e Djuric al Napoli? Non ne so nulla, non vorrei che il direttore abbia ipotizzato delle cose, ma davvero non so nulla»è un sogno. «? Ogni volta che parlo con il direttore e l’allenatore,: sono in triplice veste: sono l’azionista di maggioranza della, ...