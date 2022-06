I favoriti per sostituire Gareth Southgate come allenatore dell’Inghilterra dopo il crollo dell’Ungheria (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 22:49:22 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Inghilterra ha affrontato l’Ungheria martedì sera nell’ultimo scontro della Nations League della pausa internazionale di giugno. La campagna inglese della Nations League era stata da dimenticare in vista di martedì. I Tre Leoni hanno perso contro l’Ungheria nella partita di apertura prima di pareggiare con Germania e Italia. A causa di quanto fosse stretto il girone dell’Inghilterra, tuttavia, l’Inghilterra sapeva che una vittoria di martedì li avrebbe almeno tenuti in lizza per un posto negli ottavi di finale della Nations League di questa campagna. Ma, quando tutto è stato detto e fatto a Molineux, l’Inghilterra è caduta alla peggior sconfitta in 12 anni e ora è probabile che retroceda nel secondo livello dei gironi della Nations League ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 22:49:22 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Inghilterra ha affrontato l’Ungheria martedì sera nell’ultimo scontro della Nations League della pausa internazionale di giugno. La campagna inglese della Nations League era stata da dimenticare in vista di martedì. I Tre Leoni hanno perso contro l’Ungheria nella partita di apertura prima di pareggiare con Germania e Italia. A causa di quanto fosse stretto il girone, tuttavia, l’Inghilterra sapeva che una vittoria di martedì li avrebbe almeno tenuti in lizza per un posto negli ottavi di finale della Nations League di questa campagna. Ma, quando tutto è stato detto e fatto a Molineux, l’Inghilterra è caduta alla peggior sconfitta in 12 anni e ora è probabile che retroceda nel secondo livello dei gironi della Nations League ...

Pubblicità

matteogualandri : @FpRedAndBlack @MaoistiN @Inter Ok quindi seguendo il tuo filo logico dato che voi avete un futuro roseo e la migli… - giannivevo_bot : Vai, vai, godi. Lo devi dire però che siete i favoriti per il campionato. Ora lo devi dire che non hai paura di nessuno. - Stefy487040094 : @topocazzo88 Vero,ne aveva una per tutti poi ha cambiato atteggiamento,ha fatto pace,ha creato un gruppo con i favo… - VolCasciavit : Fossi nei tifosi del ManchINTER City mi consolerei con il fatto che il prossimo anno partiranno favoriti in Champio… - AstrOroscopo : Oroscopo e classifica dell'estate 2022: Gemelli in testa alla classifica, chissà chi sarà al secondo e terzo posto?… -