Giro di prostituzione a Benevento: ai domiciliari madre e figlio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di una sessantaduenne e del figlio venticinquenne, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione, mediante la gestione di una struttura ricettiva extralberghiera – affittacamere “Casa Vacanze” sita in Benevento, nonché di un altro appartamento sito in Benevento concesso in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione. In particolare, l’attività d’indagine traeva origine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, militari della Compagnia Carabinieri dihanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale degli arrestinei confronti di una sessantaduenne e delventicinquenne, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento della, mediante la gestione di una struttura ricettiva extralberghiera – affittacamere “Casa Vacanze” sita in, nonché di un altro appartamento sito inconcesso in locazione a scopo di esercizio di una casa di. In particolare, l’attività d’indagine traeva origine ...

anteprima24 : ** Giro di #Prostituzione a ##Benevento: ai domiciliari madre e figlio ** - PattyPeixinha : @PerSpesso @age_of_VIRGO @DanEtti @Francy_G_s @PTovvv @visionaria_io @Auroraceccarel2 @BianiElisabetta… - CiampaStan : questo film mi ha letteralmente devastato io ho pianto in un modo atroce si chiama lilja4ever parla di una ragazza… - AlessiawonderC : RT @EmaEuropeo: Daily reminder che sì, letteralmente esisteva (esiste) un giro di prostituzione minorile globale per le elite occidentali s… - eowyn962010 : RT @EmaEuropeo: Daily reminder che sì, letteralmente esisteva (esiste) un giro di prostituzione minorile globale per le elite occidentali s… -