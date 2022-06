GF Vip | Signorini ci ha ripensato: lo riporta in casa a settembre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il conduttore Alfonso Signorini si prepara a mettere a segno un colpo a sorpresa in vista della prossima edizione del GF Vip Decisione a sorpresa di Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)La decisione ufficiale è arrivata ormai diversi mesi fa: il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre con al timone ancora Alfonso Signorini. Il conduttore sarà ancora alla guida del nuovo format e sembra deciso a regalare importanti colpi di scena al pubblico. Il noto giornalista sta ancora valutando con attenzione i profili ideali per il cast della prossima nuova edizione. Inoltre, con gli autori dietro le quinte dovrà decidere anche chi saranno i nuovi opinionisti dopo l’addio di Sonia Bruganelli e quello presunto di Adriana Volpe. In aggiunta, Signorini sembrerebbe essere deciso a riportare in ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il conduttore Alfonsosi prepara a mettere a segno un colpo a sorpresa in vista della prossima edizione del GF Vip Decisione a sorpresa di Alfonso(screenshot GF Vip)La decisione ufficiale è arrivata ormai diversi mesi fa: il Grande Fratello Vip tornerà in onda acon al timone ancora Alfonso. Il conduttore sarà ancora alla guida del nuovo format e sembra deciso a regalare importanti colpi di scena al pubblico. Il noto giornalista sta ancora valutando con attenzione i profili ideali per il cast della prossima nuova edizione. Inoltre, con gli autori dietro le quinte dovrà decidere anche chi saranno i nuovi opinionisti dopo l’addio di Sonia Bruganelli e quello presunto di Adriana Volpe. In aggiunta,sembrerebbe essere deciso are in ...

Pubblicità

AngoloDV : GF VIP 7, Anticipazioni: 'Vip e Nip divisi tra tugurio e suite' #gfvip7 #angolodellenotizie #signorini… - zazoomblog : “Entrano anche loro”. GF Vip 7 svolta totale per Alfonso Signorini: mai successo prima - #“Entrano #anche #loro”.… - fedevite : appello per alfonso signorini affinché chiami assunta capuozzo al grande fratello vip ???? - ChiaraIvancic_ : Scusate ma in che senso quest’anno ci sarà il Grande Fratello Nip e Vip insieme? Io feci questa domanda ad Alfonso… - AngoloDV : GF VIP 7, ex opinionista svela: 'Tornerei, ma solo a una condizione' #gfvip7 #grandefratellovip #AngolodelleNotizie… -