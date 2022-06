Firenze: “droga drive” vicino al Poderaccio. Arrestato il pusher, due denunciati (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri, 14 giugno 2022, tra via del Poderaccio e via dell’Argingrosso, la Polizia di Stato ha Arrestato un cittadino marocchino di 22 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri, 14 giugno 2022, tra via dele via dell’Argingrosso, la Polizia di Stato haun cittadino marocchino di 22 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

FirenzePost : Firenze: “droga drive” vicino al Poderaccio. Arrestato il pusher, due denunciati - ilmetropolitan : Ieri, tra via del Poderaccio e via dell’Argingrosso, la Polizia di Stato ha #arrestato un cittadino #marocchino di… - venti4ore : Sparatoria in un condominio a Firenze: perquisizione a San Donnino, un arresto per droga – Piana… - Vittori48044829 : RT @QuiNewsFirenze: Sparatoria in condominio, un arresto per droga - qn_lanazione : Ferito nella sparatoria, in garage aveva 4 chili di droga #Firenze -