FIGC | De Laurentiis e multiproprietà | respinto ricorso al patron di Napoli e Bari

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis sulle multiproprietà. De Laurentiis non potrà avere in contemporanea Napoli e Bari.