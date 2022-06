Fifa, chiesti un anno e otto mesi di reclusione per Blatter e Platini (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Fifa ha chiesto una condanna corrispondente a un anno e otto mesi per Sepp Blatter e Michel Platini, rispettivamente ex presidente della Fifa stessa ed ex numero uno dell’Uefa. Questo nel contesto del processo in corso a Bellinzona, in svizzera, nel merito di un’accusa di frode ai danni della Federazione internazionale; il tutto anche in considerazione di un pagamento immotivato di due milioni di franchi svizzeri da parte di Blatter e a beneficio di Platini. La cifra, in euro quasi due milioni, è sotto l’attenzione del Tribunale penale federale elvetico, che si pronuncerà sul caso in data 8 luglio 2022. L’accusa precedentemente menzionata è aggravata dal fatto che, sia Blatter che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laha chiesto una condanna corrispondente a unper Seppe Michel, rispettivamente ex presidente dellastessa ed ex numero uno dell’Uefa. Questo nel contesto del processo in corso a Bellinzona, in svizzera, nel merito di un’accusa di frode ai danni della Federazione internazionale; il tutto anche in considerazione di un pagamento immotivato di due milioni di franchi svizzeri da parte die a beneficio di. La cifra, in euro quasi due milioni, è sl’attenzione del Tribunale penale federale elvetico, che si pronuncerà sul caso in data 8 luglio 2022. L’accusa precedentemente menzionata è aggravata dal fatto che, siache ...

