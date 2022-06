Elena Del Pozzo | la madre confessa | «L' ho uccisa | ero fuori di me» La bimba massacrata a coltellate «Si è vendicata dell' ex»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il sorrisoa suanon era abbastanza. Non riusciva a spegnere la gelosia, la rabbia per la finea relazione con il compagno, che si era rifatto una vita con un?altra donna alla...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - g1ul13tt4_ : RT @zenzonelli_s: “é blu celeste.” ?? Elena Del Pozzo, 13/06/2022?? #elena - zazoomblog : Elena Del Pozzo la madre confessa. Il pm: «Colpita più volte con un coltello da cucina. Gelosia possibile movente»… -

Leggi anche >Pozzo, la mamma l'ha uccisa con un coltello e ha nascosto il corpo. 'Non capivo ciò che facevo' Portata subito in ospedale è poi stata dimessa ma, il segno di quella sera è ...... o come le europarlamentari della Lega,Lizzi e Stefania Zambelli , il salario minimo '... Tutti timori che, appunto, la numero unoparlamento tedesco ha cercato di calmare, sottolineando che ...Per non avere rimpianti. Elena Di Liddo si trova a lottare nei 100 delfino mentre il vortice del cambio generazionale è marcato e mancheranno le superstar McKeon, Macneil e Sjostrom. Quarta nel 2019, ...Strazio e lacrime dei familiari al passaggio del carro funebre con la bara del corpo della piccola Elena il cui cadavere è stato trovato stamani vicino la casa della famiglia, a Mascalucia, nel catane ...