È partita la caccia alla Meloni, l’accusa choc: “Propaganda assassina” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo si capisce dagli editoriali odierni. E da quell’eterno ritorno dello spettro “onda nera”, puntualmente tirata fuori ogni qual volta Fratelli d’Italia (o in passato la Lega) conquistano più volti di quelli che l’intellighenzia di sinistra considera adeguati: ormai è partita la caccia alla Meloni. Vogliono “ricacciarla nelle fogne”, come erano soliti dire quegli esponenti della sinistra che in altre epoche alternavano simili espressioni alla Hazet 36. Per capire di cosa stiamo parlando, riguardatevi qui sopra (se ve la siete persa) la zuppa di Porro di stamattina. E poi ascoltate cosa ha detto ieri sera a Otto e Mezzo la filosofa Rosi Braidotti ai microfoni di Lilli Gruber. Dopo aver ascoltato il legittimo discorso della leader di Fdi dal palco di Vox (niente di drammatico: no ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo si capisce dagli editoriali odierni. E da quell’eterno ritorno dello spettro “onda nera”, puntualmente tirata fuori ogni qual volta Fratelli d’Italia (o in passato la Lega) conquistano più volti di quelli che l’intellighenzia di sinistra considera adeguati: ormai èla. Vogliono “rirla nelle fogne”, come erano soliti dire quegli esponenti della sinistra che in altre epoche alternavano simili espressioniHazet 36. Per capire di cosa stiamo parlando, riguardatevi qui sopra (se ve la siete persa) la zuppa di Porro di stamattina. E poi ascoltate cosa ha detto ieri sera a Otto e Mezzo la filosofa Rosi Braidotti ai microfoni di Lilli Gruber. Dopo aver ascoltato il legittimo discorso della leader di Fdi dal palco di Vox (niente di drammatico: no ...

StartMagNews : È partita la caccia al #vaccino contro il #vaiolo delle scimmie. Tutti vogliono quello della danese #BavarianNordic… - stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY, PARTITA LA CACCIA AL ... - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY, PARTITA LA CACCIA AL ... - Adriana04966084 : ??ATTENZIONE ?? E' partita la caccia alla MELONI e al cdx e a chi la pensa come loro DITTATURA SINISTRA IN… - Adriana04966084 : E'partita la caccia alla Meloni BRAVO SENALDI -