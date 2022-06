"Due caffè al banco". Cliente sotto choc, quanto ha pagato due tazzine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno scontrino da far girare la testa: una donna ha raccontato di aver pagato ben 24 euro per due caffè al banco in un bar di Venezia. Due "macchiatoni" nello specifico. Si tratta di una professoressa di Padova. Su La Nuova Venezia ha spiegato che si trovava lì insieme a un'amica quando si è vista recapitare un conto decisamente troppo alto per due caffè. La donna, originaria proprio di Venezia ma residente a Padova, ha raccontato che il fatto risale allo scorso 9 giugno, quando aveva deciso di fermarsi in un caffè che si trova ai piedi di Rialto. Con lei un'amica. Le due hanno ordinato due “macchiatoni” e hanno scelto di non sedersi ma di consumare al banco mentre chiacchieravano. Peccato che la serenità abbia lasciato il posto allo stupore quando le due hanno visto lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno scontrino da far girare la testa: una donna ha raccontato di averben 24 euro per duealin un bar di Venezia. Due "macchiatoni" nello specifico. Si tratta di una professoressa di Padova. Su La Nuova Venezia ha spiegato che si trovava lì insieme a un'amica quando si è vista recapitare un conto decisamente troppo alto per due. La donna, originaria proprio di Venezia ma residente a Padova, ha raccontato che il fatto risale allo scorso 9 giugno, quando aveva deciso di fermarsi in unche si trova ai piedi di Rialto. Con lei un'amica. Le due hanno ordinato due “macchiatoni” e hanno scelto di non sedersi ma di consumare almentre chiacchieravano. Peccato che la serenità abbia lasciato il posto allo stupore quando le due hanno visto lo ...

