Deportazioni in Ruanda: Corte europea interrompe l'operazione

La Corte europea dei diritti umani ha interrotto l'operazione del Regno Unito di Deportazioni di alcuni richiedenti asilo in Ruanda. Il primo volo, il cui decollo era previsto per oggi, dunque non partirà. Londra ha criticato la decisione della Corte, specificando che prossimamente il piano continuerà.

