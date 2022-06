Cosenza | è separazione consensuale con Pierpaolo Bisoli | l’annuncio del club

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Come annunciato dalsul proprio sito ufficiale, non saràa guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B. Il tecnico, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, ha guidato i calabresi alla salvezza attraverso i play-out. La scelta è stata presa di comune accordo con il. Quest’ultimo ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto oltre ad augurargli il meglio per il proseguo della propria carriera. SportFace.