Con la pandemia gli italiani sono diventati più pigri e in sovrappeso (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Mangiamo di più, beviamo più alcoolici, fumiamo altrettanto. E a causa delle chiusure di palestre e centri sportivi la sedentarietà ha avuto la meglio nella vita quotidiana. I dati dell'XIX Rapporto Osservasalute 2021, presentato oggi a Roma, parlano chiaro: a vincere in questi ultimi due anni segnati dalla pandemia del Covid sono stati vizi e cattive abitudini. I danni forse peggiori li abbiamo fatti a tavola: dai dati Istat emerge che nel periodo del primo lockdown il 38,5% delle persone ha modificato le proprie abitudini alimentari; il 21,5% durante la fase II (dicembre 2020-gennaio 2021). In entrambi i casi risultano soprattutto aumentate le quantità di cibo, specie tra i giovani nella fascia 18-24 anni (39,5% nella fase I; 18,5% nella fase II). I risultati si sono visti sulle bilance: nel 2020 il 47,6% dei soggetti di età ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Mangiamo di più, beviamo più alcoolici, fumiamo altrettanto. E a causa delle chiusure di palestre e centri sportivi la sedentarietà ha avuto la meglio nella vita quotidiana. I dati dell'XIX Rapporto Osservasalute 2021, presentato oggi a Roma, parlano chiaro: a vincere in questi ultimi due anni segnati dalladel Covidstati vizi e cattive abitudini. I danni forse peggiori li abbiamo fatti a tavola: dai dati Istat emerge che nel periodo del primo lockdown il 38,5% delle persone ha modificato le proprie abitudini alimentari; il 21,5% durante la fase II (dicembre 2020-gennaio 2021). In entrambi i casi risultano soprattutto aumentate le quantità di cibo, specie tra i giovani nella fascia 18-24 anni (39,5% nella fase I; 18,5% nella fase II). I risultati sivisti sulle bilance: nel 2020 il 47,6% dei soggetti di età ...

