Classifica WTA, Camila Giorgi per ora non guadagna posizioni: cosa deve fare a Birmingham per scalare il ranking (Di mercoledì 15 giugno 2022) Camila Giorgi darà seguito alla propria avventura sull’erba di Birmingham (Gran Bretagna). L’azzurra si è imposta quest’oggi contro la ceca Tereza Martincova per 7-6 (4) 6-4 e ha nel mirino gli ottavi di finale contro l’americana Lauren Davis. Una sfida complicata, dal momento che la sua avversaria può vantare un vantaggio considerevole (4-1) nei precedenti. Tuttavia, grazie alla qualificazione agli ottavi di finale, la marchigiana è salita a quota 1782 punti nel ranking WTA (26° posto virtuale). Qualora dovesse battere Davis e dunque approdare ai quarti il suo score salirebbe a 1812 punti, rimanendo sempre però 26ma nel ranking. Per pensare di scalare la Classifica sarà necessario arrivare in semifinale, visto che il suo guadagno in questo caso la porterebbe a 1862 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022)darà seguito alla propria avventura sull’erba di(Gran Bretagna). L’azzurra si è imposta quest’oggi contro la ceca Tereza Martincova per 7-6 (4) 6-4 e ha nel mirino gli ottavi di finale contro l’americana Lauren Davis. Una sfida complicata, dal momento che la sua avversaria può vantare un vantaggio considerevole (4-1) nei precedenti. Tuttavia, grazie alla qualificazione agli ottavi di finale, la marchigiana è salita a quota 1782 punti nelWTA (26° posto virtuale). Qualora dovesse battere Davis e dunque approdare ai quarti il suo score salirebbe a 1812 punti, rimanendo sempre però 26ma nel. Per pensare dilasarà necessario arrivare in semifinale, visto che il suo guadagno in questo caso la porterebbe a 1862 ...

