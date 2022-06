Calciomercato Sassuolo: in arrivo Agustin Alvarez, affare da 11 milioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Sassuolo: il neo acquisto Agustin Alvarez in volo da Montevideo per arrivare in Italia, affare da 12 milioni Il Sassuolo si prepara ad accogliere il primo arrivo del suo Calciomercato. Agustin Alvarez, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, si trova in questo momento all’aeroporto di Montevideo, pronto a prendere l’aereo che lo porterà in Italia. Per lui la società neroverde ha battuto la concorrenza di Fiorentina, Southampton e Bayern Leverkusen mettendo sul tavolo un’offerta tra gli 11 e i 12 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022): il neo acquistoin volo da Montevideo per arrivare in Italia,da 12Ilsi prepara ad accogliere il primodel suo, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, si trova in questo momento all’aeroporto di Montevideo, pronto a prendere l’aereo che lo porterà in Italia. Per lui la società neroverde ha battuto la concorrenza di Fiorentina, Southampton e Bayern Leverkusen mettendo sul tavolo un’offerta tra gli 11 e i 12. L'articolo proviene da Calcio News 24.

