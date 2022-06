Calciomercato Monza, Galliani scatenato: pronto l’affondo per due calciatori della Nazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Monza studia i movimenti per il suo primo campionato di Serie A della storia. Molti nomi nel taccuino del Ds Galliani, in particolare, si puntano un portiere e un attaccante. Il primo nome, secondo Gianluca DI Marzio nella trasmissione di Sky- L’originale, è quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Sul calciatore è emerso un certo interesse, poiché si vuole trovare il sostituto di Di Gregorio tra i pali, dunque il profilo del portiere della Nazionale piace. Il secondo nome, sempre lanciato dalla fonte, è quello di Joao Pedro. Per l’attaccante italiano il discorso si fa serio, poiché il Monza sarebbe disponibile nel prelevarlo per la cifra richiesta dal Cagliari: 7 milioni di euro. Lo scorso anno Joao Pedro si è dimostrato sempre più leader della ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilstudia i movimenti per il suo primo campionato di Serie Astoria. Molti nomi nel taccuino del Ds, in particolare, si puntano un portiere e un attaccante. Il primo nome, secondo Gianluca DI Marzio nella trasmissione di Sky- L’originale, è quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Sul calciatore è emerso un certo interesse, poiché si vuole trovare il sostituto di Di Gregorio tra i pali, dunque il profilo del portierepiace. Il secondo nome, sempre lanciato dalla fonte, è quello di Joao Pedro. Per l’attaccante italiano il discorso si fa serio, poiché ilsarebbe disponibile nel prelevarlo per la cifra richiesta dal Cagliari: 7 milioni di euro. Lo scorso anno Joao Pedro si è dimostrato sempre più leader...

