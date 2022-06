Calciomercato Milan, una squadra su Caldara: vicina la cessione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come riportato da Sky, l‘Empoli sarebbe sulle tracce del difensore rossonero. Caldara è reduce da due stagioni passate lontano da San Siro. Nella prima esperienza a Bergamo con l’Atalanta non ha ricevuto la fiducia necessaria da Gasperini, non collezionando un elevato minutaggio. Questa stagione invece è passato alla nepromossa Venezia. Con i lagunari ha messo in cassaforte contiunuità e fiducia, giocando 30 partite da titolare ed andando a segno una volta (Roma). La stagione positiva del difenore, però, non è coincisa con la salvezza degli arancioneroverdi. Caldara Milan Empoli Caldara, rientrato al Milan dal prestito al Venezia, andrà in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2023. Chissà che, vista la stagione altamente positiva, il club toscano non voglia puntare fortemente su di lui e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come riportato da Sky, l‘Empoli sarebbe sulle tracce del difensore rossonero.è reduce da due stagioni passate lontano da San Siro. Nella prima esperienza a Bergamo con l’Atalanta non ha ricevuto la fiducia necessaria da Gasperini, non collezionando un elevato minutaggio. Questa stagione invece è passato alla nepromossa Venezia. Con i lagunari ha messo in cassaforte contiunuità e fiducia, giocando 30 partite da titolare ed andando a segno una volta (Roma). La stagione positiva del difenore, però, non è coincisa con la salvezza degli arancioneroverdi.Empoli, rientrato aldal prestito al Venezia, andrà in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2023. Chissà che, vista la stagione altamente positiva, il club toscano non voglia puntare fortemente su di lui e ...

