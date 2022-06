Calciomercato Inter: la situazione Dybala (Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO - Avanti piano. Dopo l'incontro della scorsa settimana in viale Liberazione, infatti, l'Inter e Dybala continuano a dialogare a distanza. Tra domanda e offerta resta un margine di differenza, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO - Avanti piano. Dopo l'incontro della scorsa settimana in viale Liberazione, infatti, l'continuano a dialogare a distanza. Tra domanda e offerta resta un margine di differenza, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Clamoroso: Inter-#Lukaku, ci siamo. Ecco tutti i dettagli #calciomercato - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - DiMarzio : .@Inter, trattativa ai dettagli per #Asllani: c'è l'intesa sulle cifre. All'@EmpoliCalcio andrà Satriano.… - MOrru84 : RT @news24_inter: Il #Chelsea guarda in casa #Inter ?? - internewsit : Inter, obiettivo taglio monte ingaggi: la situazione fra entrate e uscite - TS - -