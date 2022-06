Brasile: oltre 500 morti di dengue in cinque mesi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Brasile ha registrato 504 morti per dengue nel periodo dal 1 gennaio al 4 giugno, secondo il Bollettino epidemiologico diffuso dal ministero della Salute. Lo Stato di San Paolo è in testa alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilha registrato 504pernel periodo dal 1 gennaio al 4 giugno, secondo il Bollettino epidemiologico diffuso dal ministero della Salute. Lo Stato di San Paolo è in testa alla ...

Pubblicità

tortugalab4 : @rico6868 @Doom3Gloom Aspe', in Brasile oltre al caldo, alla promiscuità in ambienti malsani, alla mancanza di pres… - GINA140611333 : @AlfridaPeraj @Napalm51 Capisco il tuo punto di vista, quindi il Rio Negro (fiume che parte dalla Colombia e finisc… - razorblack66 : RT @liliaragnar: #Russia,ha il maggior numero di confini,ben 14 Si estende per oltre 17 milioni di km² lo Stato più esteso al mondo,più vas… - liliaragnar : RT @liliaragnar: #Russia,ha il maggior numero di confini,ben 14 Si estende per oltre 17 milioni di km² lo Stato più esteso al mondo,più vas… - liliaragnar : #Russia,ha il maggior numero di confini,ben 14 Si estende per oltre 17 milioni di km² lo Stato più esteso al mondo,… -