Barcellona, per Ousmane Dembelé possibile trasferimento al Psg (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Ousmane Dembélé si allontana dal Barcellona e si avvicina al Psg. Il francese è in scadenza di contratto con il club blaugrana (30 giugno) e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, le sue possibilità di trasferirsi a Parigi sono legate al nome del tecnico che siederà sulla panchina della squadra più titolata di Francia. L’allenatore argentino Mauricio Pochettino non sarà più alla guida dei parigini e in pole position c’è il nome di Zidane. L’allenatore però non sarà l’unico criterio: molto dipenderà anche dal numero di giocatori che lasceranno il Paris Saint-Germain. Di Maria e Keylor Navas dovrebbero chiudere la propria avventura al Parco dei Principi e Dembelé potrebbe arrivare a parametro zero. Dembelé è approdato al Barcellona nel 2017 per 105 milioni, più 40 di bonus, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro diDembélé si allontana dale si avvicina al Psg. Il francese è in scadenza di contratto con il club blaugrana (30 giugno) e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, le sue possibilità di trasferirsi a Parigi sono legate al nome del tecnico che siederà sulla panchina della squadra più titolata di Francia. L’allenatore argentino Mauricio Pochettino non sarà più alla guida dei parigini e in pole position c’è il nome di Zidane. L’allenatore però non sarà l’unico criterio: molto dipenderà anche dal numero di giocatori che lasceranno il Paris Saint-Germain. Di Maria e Keylor Navas dovrebbero chiudere la propria avventura al Parco dei Principi epotrebbe arrivare a parametro zero.è approdato alnel 2017 per 105 milioni, più 40 di bonus, ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'… - AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - AlfredoPedulla : #Dimaria-#Juve resta in ballo, partita ancora aperta. Nessuna risposta al #Barcellona, almeno per ora. La #Juve ha… - rimaneilmilan : 'Barcellona scatenato sul mercato: pronta nuova offerta per Lewa, Koulibaly e Di Maria piano B' ...ma non hanno i s… - sportface2016 : #Calciomercato, Ousmane #Dembelé potrebbe lasciare il #Barcellona per approdare al #Psg -