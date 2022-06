Babbo Natale è morto: abbiamo trovato la sua tomba! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella Chiesa di San Nicola a Demre, in Turchia, degli archeologi hanno scoperto qualcosa di incredibile. La tomba di Babbo Natale! Il sepolcro si troverebbe in una cripta. Un vero e proprio santuario nascosto sotto il ricco pavimento, mai notato in precedenza. Il pavimento della chiesa è caratterizzato da un raffinato mosaico. E sotto quelle piastrelle, in seguito a un restauro, dei ricercatori turchi hanno scoperto un sepolcro tardo-antico. Dove si trova la vera tomba di Babbo Natale? Dobbiamo cercare le tracce di San Nicola (Pixabay) – www.curiosauro.itScoperta la vera tomba di Babbo Natale Babbo Natale è morto, non ci sono dubbi. E ora che è stata rintracciata la sua tomba, la notizia è scientificamente comprovata. Ci dispiace tanto ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella Chiesa di San Nicola a Demre, in Turchia, degli archeologi hanno scoperto qualcosa di incredibile. La tomba di! Il sepolcro si troverebbe in una cripta. Un vero e proprio santuario nascosto sotto il ricco pavimento, mai notato in precedenza. Il pavimento della chiesa è caratterizzato da un raffinato mosaico. E sotto quelle piastrelle, in seguito a un restauro, dei ricercatori turchi hanno scoperto un sepolcro tardo-antico. Dove si trova la vera tomba di? Dobbiamo cercare le tracce di San Nicola (Pixabay) – www.curiosauro.itScoperta la vera tomba di, non ci sono dubbi. E ora che è stata rintracciata la sua tomba, la notizia è scientificamente comprovata. Ci dispiace tanto ...

Pubblicità

T_Casalini27 : @serioustony_ Babbo Natale non esiste, era tuo padre o tuo zio che si travestiva e ti portava i doni la vigilia - Mau67 : @magnigiancarlo3 @antonellocapor2 ...non superano lo 0,5%, ripeto non superano il mezzo punto percentuale che conve… - LaCancrena : @NathalieTocci ma quando scrivi pensi a babbo natale o alla befana? Ci credi veramente? - Francy59862885 : @Stefano3145 Si io ci credo a babbo natale infatti tutti gli anni lo aspetto trepidante - Stefano3145 : @Francy59862885 Che dovrebbe postare i dati, visto che i giornali non postano nessun dato che gli ospedali siano so… -