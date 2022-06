Auto in fiamme, guidatore scende in tempo e dà l'allarme. Incendio spento dai vigili del fuoco (Di mercoledì 15 giugno 2022) CORINALDO - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13 per l'Incendio di un'Auto mentre stava percorrendo via del Cesano. La persona alla guida è riuscita ad accostare la vettura a lato ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 15 giugno 2022) CORINALDO - Idelsono intervenuti attorno alle 13 per l'di un'mentre stava percorrendo via del Cesano. La persona alla guida è riuscita ad accostare la vettura a lato ...

Pubblicità

VoceDelTrentino : Auto in sosta avvolta dalle fiamme: rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco - - nordest24 : Due auto a fuoco alle prime luci dell’alba: nessun ferito ? I pompieri hanno evitato l’estensione delle fiamme al… - VoceDelTrentino : Auto in sosta avvolta dalle fiamme - GobboColpo : Via Turati devastata. Le auto in fiamme. Il cenerino che invoca la mamma… - msarigu72 : #SS195 auto in fiamme vicino a Villa d'Orri -