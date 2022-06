Assegno unico 2022, da oggi 120 euro in più per i figli con disabilità (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri ha inserito nel decreto legge sulla semplificazione fiscale, approvato oggi, una norma che stanzia ulteriori 122 milioni di euro per incrementare l’Assegno unico delle famiglie... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri ha inserito nel decreto legge sulla semplificazione fiscale, approvato, una norma che stanzia ulteriori 122 milioni diper incrementare l’delle famiglie...

