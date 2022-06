Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Di Vincenzo Calafiore 15 Giugno 2022 Udine “ La letteratura è un viaggio fra scrittura diurna e notturna, fra sogni e illusioni, paradisi e inferni ! “ Vincenzo Calafiore Chiedersi cosa significhi,- scrivere – per me è l’offrire la possibilità di dialogo e di scambio. Per me scrivere implica dedizione,concentrazione, interesse. La narrativa per me è come un uovo, che è, e arriva a noi completo, tuorlo e albume racchiusi in un guscio, tutto insieme, e uno lo tiene in mano ed è tutto lì, completo. Lo stesso vale per un racconto, per una sola pagina. Con un romanzo, invece, è come partire per un viaggio di scoperta, e non di superficialità, che purtroppo è dominante, tanto è vero che in questa sfera c’entra tutto come un uovo. La quotidianità è come parte di una storia, ove i personaggi provengono dall’attenzione e magari anche dalla fascinazione, per certe esperienze del vivere; ...