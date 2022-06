Torino in lutto: è scomparso il vice presidente Giuseppe Cairo (Di martedì 14 giugno 2022) Morto all’età di novanta anni Giuseppe Cairo, papà del presidente granata Urbano: da giovane ha vestito la maglia dell’Alessandria Grave lutto nel Torino. All’età di 90 anni è scomparso il vicepresidente del club granata Giuseppe Cairo. Padre di Urbano, presidente dei granata, da giovane aveva giocato a calcio vestendo anche la maglia dell’Alessandria. Successivamente, Giuseppe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Morto all’età di novanta anni, papà delgranata Urbano: da giovane ha vestito la maglia dell’Alessandria Gravenel. All’età di 90 anni èildel club granata. Padre di Urbano,dei granata, da giovane aveva giocato a calcio vestendo anche la maglia dell’Alessandria. Successivamente,Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

