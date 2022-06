Stefano Tacconi lascia l' ospedale Come sta l' ex portiere della Juventus

(Di martedì 14 giugno 2022) A quasi due mesi dal maloresarà dimesso per continuare il percorso riabilitativo in un'altra struttura. Lo annuncia il figlio Andrea sui social

Buone notizie per. L'ex giocatore, a quasi due mesi dal malore che lo ha colpito - un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma - lascia l'ospedale. L'ex portiere, che si è sentito male dopo un ...Arrivano importantissime novità sullo stato di salute di. L'ex portiere vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo circa due mesi dal malore che lo aveva colpito. L'ex giocatore della Juventus verrà dimesso oggi dall'ospedale Santi ...(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 GIU - Stefano Tacconi ha lasciato l'ospedale di Alessandria dove era ricoverato dal 23 aprile scorso ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione nella nella stessa ...A quasi due mesi dal malore Tacconi sarà dimesso per continuare il percorso riabilitativo in un'altra struttura. Lo annuncia il figlio Andrea sui social ...